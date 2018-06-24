Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства разбойного нападения

22 июня в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило заявление от 39-летнего гражданина.
Он рассказал, что 13 июня малознакомый мужчина, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, завладел его деньгами в размере 298 000 гривен.
Сотрудники Основянского ОП проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств этого происшествия и личности злоумышленника.
Следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Все, вы сможете осуществить сегодня, на следующий день может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Жаркая суббота закончится ливнями, и в воскресенье станет ощутимо прохладнее.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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