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24.06.2018  17:45   

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства разбойного нападения

22 июня в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило заявление от 39-летнего гражданина.


//gordonua.com

Он рассказал, что 13 июня малознакомый мужчина, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, завладел его деньгами в размере 298 000 гривен.

Сотрудники Основянского ОП проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств этого происшествия и личности злоумышленника.

Следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  разбой, деньги, харьков, полиция
 
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