На Салтовке расстреляли семью. Убийцу поймали в считанные часы (ВИДЕО, ФОТО)

Утром 24 июня в одной из многоэтажек на улице Академика Павлова неизвестный застрелил хозяина квартиры с женой и ранил их ребенка.
Тела застреленных 40-летних супругов, а также раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. Девочку доставили в областную детскую больницу. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении.
На улице Шевченко патрульные обнаружили и остановили автомобиль «Volvo», на котором предположительно передвигался гражданин причастен к убийству.
Злоумышленника задержали по ориентировке, он пытался выехать из Харькова. В автомобиле мужчины обнаружено огнестрельное оружие.
Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.
Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчины, причастного к совершению убийства, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: