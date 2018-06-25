25.06.2018 10:28

На Салтовке расстреляли семью. Убийцу поймали в считанные часы (ВИДЕО, ФОТО)

Утром 24 июня в одной из многоэтажек на улице Академика Павлова неизвестный застрелил хозяина квартиры с женой и ранил их ребенка.



// Нацполиция

Тела застреленных 40-летних супругов, а также раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. Девочку доставили в областную детскую больницу. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении.

На улице Шевченко патрульные обнаружили и остановили автомобиль «Volvo», на котором предположительно передвигался гражданин причастен к убийству.

Злоумышленника задержали по ориентировке, он пытался выехать из Харькова. В автомобиле мужчины обнаружено огнестрельное оружие.



Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.

Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчины, причастного к совершению убийства, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются



