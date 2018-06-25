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25.06.2018  11:28   

Велосипедист попал под колеса Chevrolet

Пострадавшего госпитализировала скорая.


Велосипедист попал под колеса Chevrolet

Авария произзошла 23 июня около 18.30 на ул. Матюшенно, 11.

Участниками столкновения стали велосипедист и автомобиль Chevrolet Lacetti, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В результате ДТП пострадал велосипедист (мужчина), которого медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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