Велосипедист попал под колеса Chevrolet

Пострадавшего госпитализировала скорая.
Авария произзошла 23 июня около 18.30 на ул. Матюшенно, 11.
Участниками столкновения стали велосипедист и автомобиль Chevrolet Lacetti, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате ДТП пострадал велосипедист (мужчина), которого медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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