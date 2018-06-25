«Девятка» загорелась во время движения (ФОТО)

Пожар в автомобиле ВАЗ 2109 произошел около 3.40 ночи 25 июня на трассе Боровая – Купянск.
Автомобиль загорелася в момент совершения поворота на перекрестке, сообщили в ГСЧС.
На тушение выезжали спасатели 60-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент их прибытия горел моторный отсек данного авто на площади 6 кв.м.
В считанные минуты пожарне локализовали огонь с помощью раствора воды и пенообразователя. Пролностью потушить возгорание удалось к четырес часам утра.
Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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