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25.06.2018  11:40   

«Девятка» загорелась во время движения (ФОТО)

Пожар в автомобиле ВАЗ 2109 произошел около 3.40 ночи 25 июня на трассе Боровая – Купянск.


// ГСЧС

Автомобиль загорелася  в момент совершения поворота на перекрестке, сообщили в ГСЧС.

На тушение выезжали спасатели 60-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент их прибытия горел моторный отсек данного авто на площади 6 кв.м.

В считанные минуты пожарне локализовали огонь с помощью раствора воды и пенообразователя. Пролностью потушить возгорание удалось к четырес часам утра.

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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