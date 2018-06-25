25.06.2018 11:40

«Девятка» загорелась во время движения (ФОТО)

Пожар в автомобиле ВАЗ 2109 произошел около 3.40 ночи 25 июня на трассе Боровая – Купянск.



// ГСЧС

Автомобиль загорелася в момент совершения поворота на перекрестке, сообщили в ГСЧС.

На тушение выезжали спасатели 60-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент их прибытия горел моторный отсек данного авто на площади 6 кв.м.

В считанные минуты пожарне локализовали огонь с помощью раствора воды и пенообразователя. Пролностью потушить возгорание удалось к четырес часам утра.



Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.