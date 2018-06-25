25.06.2018 12:01

Еще одного закладчика с «товаром» поймали патрульные

Злоумышленника передали следователям.



// Патрульная полиция

Вечером 24 июня полицейским сообщили, что на улице Семинарской (ранее – Володарского) неизвестный, вероятно, прячет «закладки».



На месте патрульные увидели 21-летнего парня, у которого во время проверки обнаружили пакетики с неизвестным веществом.



В результате осмотра следственно-оперативной группой было выявлено около 18 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на наркотические.



Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.