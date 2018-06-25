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25.06.2018  12:01   

Еще одного закладчика с «товаром» поймали патрульные

Злоумышленника передали следователям.


// Патрульная полиция

Вечером 24 июня полицейским сообщили, что на улице Семинарской (ранее – Володарского) неизвестный, вероятно, прячет «закладки».

На месте патрульные увидели 21-летнего парня, у которого во время проверки обнаружили пакетики с неизвестным веществом.

В результате осмотра следственно-оперативной группой было выявлено около 18 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на наркотические.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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