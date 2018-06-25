Еще одного закладчика с «товаром» поймали патрульные

Злоумышленника передали следователям.
Вечером 24 июня полицейским сообщили, что на улице Семинарской (ранее – Володарского) неизвестный, вероятно, прячет «закладки».
На месте патрульные увидели 21-летнего парня, у которого во время проверки обнаружили пакетики с неизвестным веществом.
В результате осмотра следственно-оперативной группой было выявлено около 18 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на наркотические.
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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