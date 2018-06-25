25.06.2018 12:23

Утром в пожаре погиб мужчина (ФОТО)

Горела квартира на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в селе Стрелечье Харьковского района.



// ГСЧС

Пожарных вызвали после пяти часов утра 24 июня, на тушение выехжали три отделения Службы спасения на автоцистернах.



По прибытию к месту вызова спасатели установили, что пожар возник в квартире на 5-м этаже жилого дома. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Чрезвычайники немедленно приступили к тушению возгорания.



Сбив пламя спасатели вошли в кухню и наткнулись на тело владельца дома, 1967 года рождения. К сожалению признаков жизни у него уже не было.



В течение полутора часов пожар был локализован, еще через полдчаса полностью ликвидирован.

Спасатели предотвратили распространение пламени на соседние квартиры.

Причина возникновения пожара выясняется.