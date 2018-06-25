Утром в пожаре погиб мужчина (ФОТО)

Горела квартира на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в селе Стрелечье Харьковского района.
Пожарных вызвали после пяти часов утра 24 июня, на тушение выехжали три отделения Службы спасения на автоцистернах.
По прибытию к месту вызова спасатели установили, что пожар возник в квартире на 5-м этаже жилого дома. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Чрезвычайники немедленно приступили к тушению возгорания.
Сбив пламя спасатели вошли в кухню и наткнулись на тело владельца дома, 1967 года рождения. К сожалению признаков жизни у него уже не было.
В течение полутора часов пожар был локализован, еще через полдчаса полностью ликвидирован.
Спасатели предотвратили распространение пламени на соседние квартиры.
Причина возникновения пожара выясняется.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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