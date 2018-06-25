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25.06.2018  12:23   

Утром в пожаре погиб мужчина (ФОТО)

Горела квартира на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в селе Стрелечье Харьковского района.


// ГСЧС

Пожарных вызвали после  пяти часов утра 24 июня, на тушение выехжали три отделения Службы спасения на автоцистернах.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что пожар возник в квартире на 5-м этаже жилого дома. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Чрезвычайники немедленно приступили к тушению возгорания.

Сбив пламя спасатели вошли в кухню и наткнулись на тело владельца дома, 1967 года рождения. К сожалению признаков жизни у него уже не было.

В течение полутора часов пожар был локализован, еще через полдчаса полностью ликвидирован.

Спасатели предотвратили распространение пламени на соседние квартиры.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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