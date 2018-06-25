На Салтовке ЗАЗ неудачно догнал ВАЗ (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Столкновение двух автомобилей, ехавших в попутном направлении, произошло окодо девяти часов утра 25 июня в районе дома 183 по Салтовского шоссе.
По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ Vida не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21063.
На водителя ЗАЗа патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: