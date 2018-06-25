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25.06.2018  12:38   

На Салтовке ЗАЗ неудачно догнал ВАЗ (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.


// Патрульная полиция

Столкновение двух автомобилей, ехавших в попутном направлении, произошло окодо девяти часов утра 25 июня в районе дома 183 по Салтовского шоссе.

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ Vida не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21063.

На водителя ЗАЗа патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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