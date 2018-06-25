В Харькове гражданин Грузии чуть не убил человека (ФОТО)

Как выяснилось, 41-летний мужчина находился на территории Украины нелегально.
Работники Индустриального отдела полиции разоблачили злоумышленника в нанесении тяжких телесных повреждений 31-летнему харьковчанину.
23 июня в полночь в Институт общей и неотложной хирургии был доставлен молодой человек с ножевым ранением грудной клетки. О пациенте медики сразу сообщили полицию.
По данному факту следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
На следующий день работники Индустриального отдела полиции задержали лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 41-летний гражданин Грузии, который находился на территории нашей страны в течение нескольких лет без соответствующих документов. В ходе проверки полицейские установили, что 23 июня около 00:00 возле жилого дома по проспекту Александровском задержанный поссорился с молодым человеком и ударил его неустановленным острым предметом в грудь. В результате харьковчанин получил проникающую колото-резаную рану грудной клетки слева с повреждения плевральной полости.
Гражданин Грузии задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается, мужчине грозит до 8 лет тюремного заключения.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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