25.06.2018 13:28

12-ти летняя девочка, которая получила ранения, чувствует себя удовлетворительно. Ее жизни ничего не угрожает.

По состоянию на 11 часов утра, девочка, которая получила ранения правого плеча и левого и правого бедра находится в детской областной больнице №1.



// Городской Дозор

По словам заместителя главного врача по хирургической помощи областной клинической детской больницы, пострадавшая 12-ти летняя девочка поступила к ним в воскресенье в районе 11 часов дня. С ней были только медики кареты скорой помощи, из родственников с ней никого не было. Так же, никто из родных ее не навещал.

Характеристику ранений, с которым поступила девочка, доктора не дают, говорят, что они не известного происхождения - огнестрельные или нет еще предстоит установить на консилиуме врачей.

Так же не говорят и о психологическом состоянии, ссылаясь на тот же консилиум. На момент поступления ребенка в больницу инородных тел или пуль в теле ребенка не обнаружено, говорят медики.

Раны на теле ребенка не несут угрозу жизни и никакие жизненно важные органы не задеты, девочка будет нормально ходить. Врачи говорят что, возможно, в течение недели пострадавшую выпишут из больницы. Сейчас девочке полных 12 лет. Как сообщили в детской областной больнице, родственников будут искать социальные службы.