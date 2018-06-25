12-ти летняя девочка, которая получила ранения, чувствует себя удовлетворительно. Ее жизни ничего не угрожает.

По состоянию на 11 часов утра, девочка, которая получила ранения правого плеча и левого и правого бедра находится в детской областной больнице №1.
По словам заместителя главного врача по хирургической помощи областной клинической детской больницы, пострадавшая 12-ти летняя девочка поступила к ним в воскресенье в районе 11 часов дня. С ней были только медики кареты скорой помощи, из родственников с ней никого не было. Так же, никто из родных ее не навещал.
Характеристику ранений, с которым поступила девочка, доктора не дают, говорят, что они не известного происхождения - огнестрельные или нет еще предстоит установить на консилиуме врачей.
Так же не говорят и о психологическом состоянии, ссылаясь на тот же консилиум. На момент поступления ребенка в больницу инородных тел или пуль в теле ребенка не обнаружено, говорят медики.
Раны на теле ребенка не несут угрозу жизни и никакие жизненно важные органы не задеты, девочка будет нормально ходить. Врачи говорят что, возможно, в течение недели пострадавшую выпишут из больницы. Сейчас девочке полных 12 лет. Как сообщили в детской областной больнице, родственников будут искать социальные службы.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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