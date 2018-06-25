Полицейские изъяли у харьковчанина более 100 кустов конопли (ФОТО)

Наркотические растения обнаружили оперативники Холодногорского отдела полиции в ходе проведения профилактической операции «Мак».
Работники полиции установили, что 30-летний ранее судимый житель района выращивал коноплю на территории своего домовладения. В ходе осмотра по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли 104 наркосодержащие растения.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следственные действия продолжаются.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: