Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские изъяли у харьковчанина более 100 кустов конопли (ФОТО)
25.06.2018  16:44   

Полицейские изъяли у харьковчанина более 100 кустов конопли (ФОТО)

Наркотические растения обнаружили оперативники Холодногорского отдела полиции в ходе проведения профилактической операции «Мак».


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Работники полиции установили, что 30-летний ранее судимый житель района выращивал коноплю на территории своего домовладения. В ходе осмотра по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли 104 наркосодержащие растения.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, куст, харьков, наркотик
 
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