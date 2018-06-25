25.06.2018 17:57

Резонансное убийство на Салтовке: двое убитых, раненый ребенок, подозреваемый задержан

Как стало известно, 24 июня в многоэтажке на Академика Павлова, в одной из квартир, были убиты два человека: мужчина и женщина. Сообщение в полицию поступило около 10:40.



// ГУ НП

«Здесь писк был - машины пищали все. Я это услышала и выскочила на балкон, думала авария какая-то или что-то, но проехала большая какая-то, большая машина. – Писк, какого характера, вы имеете в виду сигнализацию? - да, сигнализацию», - рассказала местная жительница Людмила Григорьевна.

Как рассказал начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, - «На линию «102» поступил вызов от одной женщины, которая сообщила о том, что она видит со своего балкона ноги в крови ребенка, или женщины. На место выехал экипаж патрульной полиции, который, прибыв в квартиру, по адресу Академика Павлова обнаружил, что в одной из комнат находится труп мужчины, женщины, а также ребенка, который был еще в сознании. Далее была вызвана скорая помощь, которая предоставила девочке первую необходимую помощь».

Девочку доставили в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1.

Заместитель главного врача по хирургической помощи ОДКБ №1 г. Харьков Евгений Стрелец, - «Вчера, около 11:30, в наше лечебное учреждение машиной скорой помощи был доставлен ребенок, девочка 12-ти лет, с множественными повреждениями правого плеча, левого и правого бедра. Ребенок был осмотрен врачами, произведен комплекс лечебных и диагностических манипуляций. Ребенок осмотрен всеми дежурными врачами. В данный момент, состояние ребенка удовлетворительное. Девочка находится в хирургическом отделении, здоровью и жизни девочки ничего не угрожает».

Полиция сообщила, что подозреваемого удалось задержать благодаря показаниям девочки, которая указала имя вероятного стрелка, а также благодаря местным жителям, которые указали на авто подозреваемого. Тот во время задержания, отмечают в полиции, не сопротивлялся и признался в причастности к совершению тяжкого преступления.

«В транспортном средстве были изъяты оружие. Карабин, гладкоствольное ружье, пистолет для стрельбы резиновыми пулями, кроме того были изъяты денежные средства, это 200 тыс. долл., более 50 тыс. грн., а также патроны. Некоторые из них совпадали с гильзами, которые были найдены следователями на месте происшествия», - рассказал начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех.

Следственные действия еще продолжаются, отмечают в полиции и добавляют, что на месте происшествия было найдено 7 гильз. По предварительным данным у убитого мужчины было 4 пулевых ранения, у женщины около шести, а у ребенка 3.

Также в полиции сообщили, что подозреваемый рассказал, как занимал пострадавшему средства в сумме 100 тыс. долл., которые тот отказывался возвращать. А то, что сделал, добавил подозреваемый, по словам полиции - это была кровная месть семье пострадавшего, и полиция этого не поймет. В данное время следователи готовят материалы для избрания меры пресечения. Это должно произойти завтра в Киевском районном суде города Харькова.