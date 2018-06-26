Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин погиб в жутком ДТП в Запорожской области (ФОТО)
26.06.2018  11:32   

Харьковчанин погиб в жутком ДТП в Запорожской области (ФОТО)

Пассажиры его автомобиля – 30-летняя женщина и 8-летняя девочка – доставлены в больницу.


//zp.npu.gov.ua

Столкновение произошло 25 июня около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги «Харьков-Симферополь».

Водитель автомобиля «ГАЗ-24», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Skoda Fabia», который двигался во встречном направлении, сообщили в ГУ НП в Запорожской области.

Три человека погибли на месте:  водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ», жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель автомобиля «Skoda», житель Харьковской области 1980 года рождения.

Двое пассажиров автомобиля «Skoda», женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия На Салтовке ЗАЗ неудачно догнал ВАЗ (ФОТО) 25.06 Криминал и происшествия Велосипедист попал под колеса Chevrolet 24.06 Криминал и происшествия В Харькове BMW врезался в столб, есть пострадавшие (ФОТО)
 
 

Видео

Резонансное убийство на Салтовке. Двое убитых, раненый ребенок, подозреваемый задержан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 