26.06.2018 11:32

Харьковчанин погиб в жутком ДТП в Запорожской области (ФОТО)

Пассажиры его автомобиля – 30-летняя женщина и 8-летняя девочка – доставлены в больницу.



//zp.npu.gov.ua

Столкновение произошло 25 июня около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги «Харьков-Симферополь».



Водитель автомобиля «ГАЗ-24», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Skoda Fabia», который двигался во встречном направлении, сообщили в ГУ НП в Запорожской области.



Три человека погибли на месте: водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ», жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель автомобиля «Skoda», житель Харьковской области 1980 года рождения.

Двое пассажиров автомобиля «Skoda», женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу.



Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.