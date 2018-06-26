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26.06.2018  12:01   

На пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшую госпитализировали в больницу.


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Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня около 16.30 на пр. Московском, 85-А.

Водитель автомобиля ГАЗ-3302-14 совершил наезд на пешехода (женщину), которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщили в патрульной полиции.

В результате ДТП женщину госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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