На пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня около 16.30 на пр. Московском, 85-А.
Водитель автомобиля ГАЗ-3302-14 совершил наезд на пешехода (женщину), которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщили в патрульной полиции.
В результате ДТП женщину госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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