Главная Новости Криминал и происшествия Крупную партию контрафактных сигарет задержали налоговики
26.06.2018  12:30   

Крупную партию контрафактных сигарет задержали налоговики

Стоимость изъятого составила почти 700 тысяч гривен.


// ГФС

Очередной факт хранения незаконно изготовленных контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога работники налоговой милиции региона обнаружили в рамках операции «Акциз-2018».

Группа лиц на территории Харькова с использованием логистических компаний осуществляла незаконную транспортировку для дальнейшего сбыта контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога. В дальнейшем сигареты планировалось реализовывать через розничную сеть Харькова и Интернет.

По результатам обыска помещений, в которых хранилась незаконно изготовленная продукция, были изъяты табачные изделия известных торговых марок, не маркированы марками акцизного налога Украины, общей стоимостью почти 700 тыс. грн.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления на территорию Харьковской области контрафактных табачных изделий, мест хранения и реализации, а также готовится ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  контрафакт, сигареты, гфс, харьков
 
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