Под Харьковом насмерть сбили велосипедистку

Авария произошла днем 25 июня.
Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.
«25 июня в 13.00 в пгт Панютино Лозовского района автомобилем Chevrolet был совершен наезд на велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась в ЦРБ Лозовая», – говорится в сообщении.
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