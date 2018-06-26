Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом насмерть сбили велосипедистку
26.06.2018  13:01   

Под Харьковом насмерть сбили велосипедистку

Авария произошла днем 25 июня.


// Facebook

Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

«25 июня в 13.00 в пгт Панютино Лозовского района автомобилем Chevrolet был совершен наезд на велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась в ЦРБ Лозовая», – говорится в сообщении.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Криминал и происшествия На пешеходном переходе сбили женщину 26.06 Криминал и происшествия Харьковчанин погиб в жутком ДТП в Запорожской области (ФОТО) 25.06 Криминал и происшествия На Салтовке ЗАЗ неудачно догнал ВАЗ (ФОТО)
 
 

Видео

Резонансное убийство на Салтовке. Двое убитых, раненый ребенок, подозреваемый задержан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 