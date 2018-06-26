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26.06.2018  12:11   

В Харькове во время движения загорелся автомобиль

25 июня в 9:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «ВАЗ 2108», 1989 года выпуска.


// ГСЧС

Возгорание произошло в моторном отсеке во время движения автомобиля на углу проспекта Победы и улицы Клочковской в ​​г. Харькове.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 32-й пожарной части ГСЧС на автоцистерне. На момент прибытия спасателей возгорание было уже ликвидировано. Площадь пожара составила около 1 кв. м.

Причина возникновения возгорания выясняется. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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