В Харькове во время движения загорелся автомобиль

25 июня в 9:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «ВАЗ 2108», 1989 года выпуска.
Возгорание произошло в моторном отсеке во время движения автомобиля на углу проспекта Победы и улицы Клочковской в г. Харькове.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели 32-й пожарной части ГСЧС на автоцистерне. На момент прибытия спасателей возгорание было уже ликвидировано. Площадь пожара составила около 1 кв. м.
Причина возникновения возгорания выясняется. Пострадавших нет.
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