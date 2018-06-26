26.06.2018 12:42

Подозреваемая в подготовке теракта в Харькове будет ждать суда под стражей

44-летнюю харьковчанку задержали 23 июня во время попытки дистанционно привести в действие взрывчатку.



//censor.net.ua

Киевский районный суд г. Харькова согласился с позицией прокуратуры и избрал женщине, подозреваемой в подготовке террористического акта в Молодежном парке г. Харькова, меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, женщина еще в начале текущего года была завербована представителями Российской Федерации. Постоянно получала задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области. Кроме того, с целью согласования и координации дальнейших действий подозреваемая несколько раз выезжала в Россию.

К совершению преступления подозреваемая готовилась заранее. Нашла человека, который на основе тротиловой шашки изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением с помощью мобильного телефона.

Ночью 23 июня женщина заложила устройство в основание памятника бойцам Украинской повстанческой армии. Довести план до конца злоумышленницы помешали сотрудники Службы безопасности Украины.

Сейчас женщине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта).

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.