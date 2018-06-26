В центре Харькова зарезали мужчину

Тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено возле квартиры по месту жительства.
26 июня около 9:10 минут в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что жильцы дома обнаружили тело своего соседа без признаков жизни.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.
На месте происшествия был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.
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