26.06.2018 13:15

В центре Харькова зарезали мужчину

Тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено возле квартиры по месту жительства.



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26 июня около 9:10 минут в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что жильцы дома обнаружили тело своего соседа без признаков жизни.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.

На месте происшествия был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.