Изюмских воров оставили без проверенного барыги

Полицейские разоблачили скупщика краденых вещей.
В течение 2017-2018 годов сотрудники районной полиции расследовали ряд уголовных производств по фактам краж из домовладений граждан.
Следствие вывело на 24-летнего жителя района, который занимался приобретением краденых вещей и их последующим сбытом.
Мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Он был знаком с определенным кругом лиц, промышлявших кражами на территории района, которые и приносили ему похищенные вещи для продажи.
Правоохранители изъяли у злоумышленника краденого имущества на сумму почти 10 000 гривен.
Следователем Изюмского отдела полиции и Харьковской области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 198 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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