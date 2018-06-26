26.06.2018 14:30

Изюмских воров оставили без проверенного барыги

Полицейские разоблачили скупщика краденых вещей.



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В течение 2017-2018 годов сотрудники районной полиции расследовали ряд уголовных производств по фактам краж из домовладений граждан.



Следствие вывело на 24-летнего жителя района, который занимался приобретением краденых вещей и их последующим сбытом.

Мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Он был знаком с определенным кругом лиц, промышлявших кражами на территории района, которые и приносили ему похищенные вещи для продажи.

Правоохранители изъяли у злоумышленника краденого имущества на сумму почти 10 000 гривен.



Следователем Изюмского отдела полиции и Харьковской области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 198 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.