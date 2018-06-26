Главная Новости Криминал и происшествия Полиция разыскивает несовершеннолетнюю с рюкзаком цвета хаки (ФОТО)
26.06.2018  13:31   

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю с рюкзаком цвета хаки (ФОТО)

Сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение Маргариты Рудь, 2004 года рождения.


// Facebook

Девушка 19 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Маргарита среднего роста (165 см), худощавого телосложения, волосы короткие, русые.

Была одета в серые джинсы, кроссовки синего цвета.

При себе имела военный рюкзак цвета хаки.

«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в дежурную часть Индустриального отдела полиции по телефону: 102, 93-31-15, 097-937-91-17 или другим доступным способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Криминал и происшествия Полиция ищет женщину со шрамом (ФОТО) 18.06 Криминал и происшествия Подросток поссорился с отцом из-за денег и три дня скрывался у приятеля 11.06 Криминал и происшествия Полиция ищет подростка с рюкзаком (ФОТО)
 
 

Видео

Резонансное убийство на Салтовке. Двое убитых, раненый ребенок, подозреваемый задержан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 