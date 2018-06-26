Полиция разыскивает несовершеннолетнюю с рюкзаком цвета хаки (ФОТО)

Сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение Маргариты Рудь, 2004 года рождения.
Девушка 19 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Маргарита среднего роста (165 см), худощавого телосложения, волосы короткие, русые.
Была одета в серые джинсы, кроссовки синего цвета.
При себе имела военный рюкзак цвета хаки.
«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в дежурную часть Индустриального отдела полиции по телефону: 102, 93-31-15, 097-937-91-17 или другим доступным способом», – обращаются правоохранители.
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