26.06.2018 13:31

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю с рюкзаком цвета хаки (ФОТО)

Сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение Маргариты Рудь, 2004 года рождения.



// Facebook

Девушка 19 июня ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



Маргарита среднего роста (165 см), худощавого телосложения, волосы короткие, русые.



Была одета в серые джинсы, кроссовки синего цвета.



При себе имела военный рюкзак цвета хаки.



«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в дежурную часть Индустриального отдела полиции по телефону: 102, 93-31-15, 097-937-91-17 или другим доступным способом», – обращаются правоохранители.