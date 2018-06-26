Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Гагагина столкнулись фура и Nissan: есть пострадавшие (ФОТО)
26.06.2018  14:36   

На проспекте Гагагина столкнулись фура и Nissan: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около полудня 26 июня на проспекте Гагарина, 310.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили "Nissan Almera" и грузовик "Renault Premium 450DX", сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, за помощью к бригаде скорой медицинской помощи обратились трое пассажиров и водитель легкового автомобиля "NISSAN Almera".

Оформляла ДТП следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливают следователи.

Патрульные на месте ДТП обеспечивали безопасность дорожного движения.

Тэги:  дтп, харьков
 
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