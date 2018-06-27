27.06.2018 10:31

Пропавшую школьницу нашли за городом

Девочка отправилась в гости к знакомым.



// Нацполиция

Напомним, 26 июня поступило сообщение о розыске 14-летней Маргариты Рудь, которая 19 июня ушла из дома и до тех пор не вернулась.



Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, отскали пропажу сотрудники уголовного розыска Индустриального отдела полиции.

Оказалось, школьница была со своими подружками в гостях у знакомой в Харьковском районе.

Мобильного телефона у нее не было, поэтому правоохранители искали ее, отрабатывая круг знакомых.

По свидетельству полиции, девочка растет в нормальной семье, раньше из дома не уходила.

Со школьницей и родителями проведена профилактическая беседа, составлен админстративный протокол по ст. 184 «невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП.