Пропавшую школьницу нашли за городом

Девочка отправилась в гости к знакомым.
Напомним, 26 июня поступило сообщение о розыске 14-летней Маргариты Рудь, которая 19 июня ушла из дома и до тех пор не вернулась.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, отскали пропажу сотрудники уголовного розыска Индустриального отдела полиции.
Оказалось, школьница была со своими подружками в гостях у знакомой в Харьковском районе.
Мобильного телефона у нее не было, поэтому правоохранители искали ее, отрабатывая круг знакомых.
По свидетельству полиции, девочка растет в нормальной семье, раньше из дома не уходила.
Со школьницей и родителями проведена профилактическая беседа, составлен админстративный протокол по ст. 184 «невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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