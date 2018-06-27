20-летнего парня разыскивают за тяжкое преступление (ФОТО)

Сотрудники Чугуевского отдела полиции разыскивают за совершение тяжкого преступления Поддубного Ивана Владимировича 1998 года рождения.
Работники Чугуевского отдела полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить ее по телефонам: (05746) 2-20-13, 050-135-00-68, 102 или другим доступным способом.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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