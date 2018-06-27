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27.06.2018  10:58   

20-летнего парня разыскивают за тяжкое преступление (ФОТО)

Сотрудники Чугуевского отдела полиции разыскивают за совершение тяжкого преступления Поддубного Ивана Владимировича 1998 года рождения.


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На вид Поддубному 20 лет, рост около 180 см, волосы короткие, светлые.

Работники Чугуевского отдела полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить ее по телефонам: (05746) 2-20-13, 050-135-00-68, 102 или другим доступным способом.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
 
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