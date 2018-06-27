В Харькове произошло тройное ДТП с КамАЗом

Пострадавших в столкновении нет.
Около 11 часов утра 26 июня полицейские получили сообщение, что на Белгородском шоссе, 27-б произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобили Daewoo Matiz, Lanos и КамАЗ. В результате происшествия никто не пострадал.
Водители предоставили различные объяснения по поводу случившегося. Виновника ДТП предстоит определить следствию.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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