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27.06.2018  11:57   

В Харькове произошло тройное ДТП с КамАЗом

Пострадавших в столкновении нет.


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Около 11 часов утра 26 июня полицейские получили сообщение, что на Белгородском шоссе, 27-б произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобили Daewoo Matiz, Lanos и КамАЗ. В результате происшествия никто не пострадал.

Водители предоставили различные объяснения по поводу случившегося. Виновника ДТП предстоит определить следствию.

Тэги:  дтп, харьков
 
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