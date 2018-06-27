В Харькове произошло тройное ДТП с КамАЗом

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 27 июня Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 27 июня Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.