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27.06.2018  11:31   

Полиция до глубокой ночи искала взрывчатку в заминированных зданиях

Сообщения о минированиях в «счастливой десятки» харьковских зданий продолжают поступать.


// Facebook

В оперативной сводке ХОГА сообщалось, что информация о неоднократном «минировании» поступала и в понедельник, 25 июня, и во вторник, 26 июня.  Нацполиция официальной информации о происшествии не давала.

Так, 26 июня в 9.00 поступило анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств по адресу: Московский район, ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП».

В 11.00 поступило второе анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств в 10 зданиях по адресам:
ул. Академика Проскуры, 1 (бизнес-центр Telesens Ventures)
ул. Алчевских, 31 (бизнес-центр «Авалон»),
ул. Свободы, 7/9 (бизнес-центр Parallel'50)
ул. Богдана Хмельницкого, 24 (бизнес-центр «Протон»);
пр. Московский, 142 (бизнес-центр City Hall).
Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП»;
ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, магазин «Сервер СМТ»;
проспект Московский, 94, магазин «С-Телль»,
Гимназическая набережная, 12, АБС, торгово-сервисный центр;
проспект Победы, 58 / А, магазин «С-Телль».

Сообщения о заминировании тех же объектов поступали в 12.40, 13.55, 15.45, 17.45, 18.30.

На места расположения объектов выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники.

Во время проверки из зданий были эвакуированы посетители и персонал, обследованы помещения и территория. Взрывчатки и взрывных устройств не обнаружено.

Обследование всех помещений и прилегающих территорий закончены в 22:00.

26 июня в 23.45 поступили еще одно электронное сообщение о заминировании магазинов компьютерной техники:
ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП»;
ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, магазин «Сервер СМТ»;
проспект Московский, 94, магазин «С-Телль»,

В полном объеме проведены новые обследования этих объектов. Взрывных устройств не обнаружено.

Обследование всех помещений и прилегающих территорий закончены 27 июля в 1:30.

Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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