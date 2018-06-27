27.06.2018 14:02

Нервный харьковчанин украл детский велосипед на Салтовке

Подозрительное поведение мужчины заставило правоохранителей обратить на него внимание.



// Нацполиция

Полицейские заметили на улице мужчину с детским велосипедом в руках.



Он постоянно оглядывался и заметно нервничал, поэтому работники полиции решили остановить его и пригласить в полицейскую станцию.



Оказалось, что 42-летний ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин, проходя мимо детской площадки, увидел велосипед и украл его.



Вещественное доказательство возвращено владельцам.



По данному факту следователем Московского отдела полиции открыто производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Продолжается следствие.