Нервный харьковчанин украл детский велосипед на Салтовке

Подозрительное поведение мужчины заставило правоохранителей обратить на него внимание.
Полицейские заметили на улице мужчину с детским велосипедом в руках.
Он постоянно оглядывался и заметно нервничал, поэтому работники полиции решили остановить его и пригласить в полицейскую станцию.
Оказалось, что 42-летний ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин, проходя мимо детской площадки, увидел велосипед и украл его.
Вещественное доказательство возвращено владельцам.
По данному факту следователем Московского отдела полиции открыто производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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