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27.06.2018  14:02   

Нервный харьковчанин украл детский велосипед на Салтовке

Подозрительное поведение мужчины заставило правоохранителей обратить на него внимание.


// Нацполиция

Полицейские заметили на улице мужчину с детским велосипедом в руках.

Он постоянно оглядывался и заметно нервничал, поэтому работники полиции решили остановить его и пригласить в полицейскую станцию.

Оказалось, что 42-летний ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин, проходя мимо детской площадки, увидел велосипед и украл его.

Вещественное доказательство возвращено владельцам.

По данному факту следователем Московского отдела полиции открыто производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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