27.06.2018 13:30

Убийство в центре Харькова: кузина прирезала брата в пьяной ссоре

Убийство мужчины на улице Гуданова раскрыли по горячим следам.



// Нацполиция

Напомним, 26 июня около 09.00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что жители дома по улице Гуданова обнаружили тело своего соседа без признаков жизни.



По указанному адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.



На месте происшествия было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения.



В ходе оперативно-следственных действий полицейские установили причастность двоюродной сестры к совершению преступления.

Как выяснилось, родственники проживали вместе и злоупотребляли спиртным. В тот день они в компании знакомых также распивали алкоголь по месту своего проживания. Между братом и сестрой возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в грудную клетку.

От полученной травмы он скончался, злоумышленница с места преступления скрылась. Сотрудники Киевского отдела полиции в течение нескольких часов установили местонахождение женщины и задержали ее.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время ей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.