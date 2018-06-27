Главная Новости Криминал и происшествия Убийство в центре Харькова: кузина прирезала брата в пьяной ссоре
27.06.2018  13:30   

Убийство в центре Харькова: кузина прирезала брата в пьяной ссоре

Убийство мужчины на улице Гуданова раскрыли по горячим следам.


// Нацполиция

Напомним, 26 июня около 09.00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что жители дома по улице Гуданова обнаружили тело своего соседа без признаков жизни.

По указанному адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

На месте происшествия было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения.

В ходе оперативно-следственных действий полицейские установили причастность двоюродной сестры к совершению преступления.

Как выяснилось, родственники проживали вместе и злоупотребляли спиртным. В тот день они в компании знакомых также распивали алкоголь по месту своего проживания. Между братом и сестрой возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в грудную клетку.

От полученной травмы он скончался, злоумышленница с места преступления скрылась. Сотрудники Киевского отдела полиции в течение нескольких часов установили местонахождение женщины и задержали ее.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время ей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, нож, полиция, харьков
 
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