На Салтовке подросток ограбил табачный киоск

Сбежать с украденным парню не удалось.
Преступление произошло на улице Академика Павлова.
Подросток разбил окно киоска, после чего залез внутрь и похитил два блока сигарет.
Парня заметил наряд службы охраны, который проезжал неподалеку. Увидев правоохранителей, злоумышленник схватил похищенное и начал убегать, однако ему это не удалось.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 186 (покушение на совершение грабежа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет. Подростку уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Следствие продолжается.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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