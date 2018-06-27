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27.06.2018  14:30   

На Салтовке подросток ограбил табачный киоск

Сбежать с украденным парню не удалось.


// Нацполиция

Преступление произошло на улице Академика Павлова.

Подросток разбил окно киоска, после чего залез внутрь и похитил два блока сигарет.

Парня заметил наряд службы охраны, который проезжал неподалеку. Увидев правоохранителей, злоумышленник схватил похищенное и начал убегать, однако ему это не удалось.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 186 (покушение на совершение грабежа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет. Подростку уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Следствие продолжается.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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