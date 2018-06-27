Утром под Харьковом сгорела фура с прицепом

26 июня в 5:27 спасателям сообщили, что в селе Малиновка Чугуевского района горит фура с прицепом.
На тушеение выехали спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне.
На мсте пожарніе увидели, что пылает кабина фуры «Scania 380» и полуприцеп прицеп KOGEL. Площадь пожара составляла около 15 квадратных метров.
С помощью пенообразователя огонь удалось локализовать в 5.49, а в 6.43 полностью ликвидовать.
Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
влажн.:
давл.:
ветер: