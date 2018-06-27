27.06.2018 15:02

Утром под Харьковом сгорела фура с прицепом

26 июня в 5:27 спасателям сообщили, что в селе Малиновка Чугуевского района горит фура с прицепом.



// ГСЧС

На тушеение выехали спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне.



На мсте пожарніе увидели, что пылает кабина фуры «Scania 380» и полуприцеп прицеп KOGEL. Площадь пожара составляла около 15 квадратных метров.



С помощью пенообразователя огонь удалось локализовать в 5.49, а в 6.43 полностью ликвидовать.



Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.