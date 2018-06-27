27.06.2018 18:15

Харьковская «банда» сутенеров ответит перед законом

Группа лиц с 2017 года по май текущего года организовала работу массажных салонов со специфическими услугами и втягивала женщин в преступную деятельность.



//telegraf.com.ua

Всего было задокументированно более 20 эпизодов уголовного преступления.

Пресекли деятельность притонов работники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с Управлением уголовного розыска под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

В состав преступной группы входило 4 человека, которые систематически занимались сутенерством. Путем размещения в сети Интернет объявлений о работе в массажном салоне злоумышленники подыскивали лиц женского пола, находящихся в трудном материальном положении. После этого они втягивали их в систематическое занятие проституцией и к предоставлению за материальное вознаграждение сексуальных услуг клиентам, которые заключались в эротическом массаже.

Обвинительный акт в отношении организатора и 3 членов преступной группы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины направлен на рассмотрение в суд. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с конфискацией имущества.