28.06.2018 12:32

Преступник поджег дом, чтобы скрыть следы расправы над пенсионерами

Сотрудники Московского отдела полиции принимают комплекс необходимых мероприятий для задержания лица, причастного к совершению тяжкого преступления.

Происшествие случилось днем ​​27 июня в Московском районе города Харькова. Около 14.20 в одноэтажном жилом дому по ул. Сабуровской произошел пожар, который в 17.20 был локализован спасателями.



При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 70-летнюю женщину с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы и тело 72-летнего мужчины с ножевыми ранениями.



Из выводов спасателей следовало, что причиной пожара стало занесение открытого источника зажигания.



Потерпевшая женщина рассказала полицейским, что в дом проник неизвестный мужчина, который напал на нее - ударил по голове, связал и положил в ванну. Затем он начал искать в доме денежные средства, ювелирные изделия и ценные предметы. Неизвестный завладел деньгами в сумме 1200 грн, продуктами питания и скрылся с места происшествия, устроив поджог дома.



Женщина госпитализирована в больницу, тело ее погибшего сожителя направлено в морг для установления причин смерти.



Следователи квалифицировали происшествие по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается. Организованы необходимые меры для установления причастного к преступлению лица и его задержания.