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28.06.2018  13:59   

Тело пропавшего активиста нашли под Харьковом

18 июня 58-летний харьковчанин уехал из дома на своем автомобиле «Land Rover» и не вернулся.


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26 июня в 15.30 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от граждан. Они рассказали о том, что в лесополосе села Циркуны в автомобиле находится тело человека.

Причины смерти мужчины установит судебно-медицинское вскрытие.         

Московским отделом полиции проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

По информации харьковских СМИ, погибший – бывший атаман Слободского казачьего округа, активист «Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями» Гамзата Гаджиев.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, пропал без вести, полиция, харьков
 
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