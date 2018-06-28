28.06.2018 13:59

Тело пропавшего активиста нашли под Харьковом

18 июня 58-летний харьковчанин уехал из дома на своем автомобиле «Land Rover» и не вернулся.



// Facebook

26 июня в 15.30 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от граждан. Они рассказали о том, что в лесополосе села Циркуны в автомобиле находится тело человека.



Причины смерти мужчины установит судебно-медицинское вскрытие.



Московским отделом полиции проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Следственные действия продолжаются.



По информации харьковских СМИ, погибший – бывший атаман Слободского казачьего округа, активист «Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями» Гамзата Гаджиев.



