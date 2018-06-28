Тело пропавшего активиста нашли под Харьковом

18 июня 58-летний харьковчанин уехал из дома на своем автомобиле «Land Rover» и не вернулся.
26 июня в 15.30 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от граждан. Они рассказали о том, что в лесополосе села Циркуны в автомобиле находится тело человека.
Причины смерти мужчины установит судебно-медицинское вскрытие.
Московским отделом полиции проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
По информации харьковских СМИ, погибший – бывший атаман Слободского казачьего округа, активист «Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями» Гамзата Гаджиев.
День удачен для тех, чья работа связана с умственным трудом. Также день прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли.
Жара, грозовые дрожди, шквалы и снижение температуры к воскресенью – таким будет погодный уикэнд для харьковчан.
22 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
влажн.:
давл.:
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