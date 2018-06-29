В Харькове ЗАЗ влетел в Renault Clio (ФОТО)

28 июня около 22:30 минут на проспекте Московский, 197/2 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля «ЗАЗ 1102» не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной дистанции, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Renault Clio».
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля «ЗАЗ» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет направлено в суд.
Не давайте втянуть себя в спор: сегодня раздражение способно вспыхивать на пустом месте, а бурные ссоры разгораться из мелочей. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Жара, грозовые дрожди, шквалы и снижение температуры к воскресенью – таким будет погодный уикэнд для харьковчан.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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