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29.06.2018  12:14   

В Харькове ЗАЗ влетел в Renault Clio (ФОТО)

28 июня около 22:30 минут на проспекте Московский, 197/2 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Полиция

По предварительной информации водитель автомобиля «ЗАЗ 1102» не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной дистанции, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Renault Clio».

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля «ЗАЗ» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет направлено в суд.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  дтп, заз, харьков
 
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