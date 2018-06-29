29.06.2018 12:14

В Харькове ЗАЗ влетел в Renault Clio (ФОТО)

28 июня около 22:30 минут на проспекте Московский, 197/2 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// Полиция

По предварительной информации водитель автомобиля «ЗАЗ 1102» не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной дистанции, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Renault Clio».

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля «ЗАЗ» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет направлено в суд.