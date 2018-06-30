30.06.2018 14:10

В Харькове мужчина нанес женщине смертельное ножевое ранение (ФОТО)

Злоумышленником оказался ранее судимый 41-летний харьковчанин.



// Полиция

28 июня около 9:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире по улице Дружбы Народов обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела.

В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские установили, что ранение женщина получила еще 25 июня. В тот день она вместе со своим знакомым находилась в гостях у хозяина квартиры. Компания распивала спиртные напитки. Между женщиной и ее 41-летним знакомым возник конфликт. В результате мужчина нанес ей удар ножом в бедро и убежал.

Сотрудники Киевского отдела полиции установили местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Хозяин дома почти три дня провел с умершей женщиной в квартире. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в неоказании помощи потерпевшему, что привело к ее смерти.