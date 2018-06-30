В Основянском районе полицейские обнаружили мужчину, который обворовал предприятие

Своими действиями он нанес материальный ущерб на сумму почти 115000 гривен.
В настоящее время 35-летний вор обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.
О краже имущества из трансформаторной подстанции по улице Гольдберговской сообщили работники одного из предприятий.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники Основянского отдела полиции установили лицо, причастное к совершению преступления.
Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый проник в помещение трансформаторной подстанции и демонтировал 3 выключателя. Согласно судебно-товароведческой экспертизе, их стоимость составляет 11400 гривен.
По данным факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
Следствие продолжается.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Жара, грозовые дрожди, шквалы и снижение температуры к воскресенью – таким будет погодный уикэнд для харьковчан.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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