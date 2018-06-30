30.06.2018 16:25

В Основянском районе полицейские обнаружили мужчину, который обворовал предприятие

Своими действиями он нанес материальный ущерб на сумму почти 115000 гривен.



// Полиция

В настоящее время 35-летний вор обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.

О краже имущества из трансформаторной подстанции по улице Гольдберговской сообщили работники одного из предприятий.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники Основянского отдела полиции установили лицо, причастное к совершению преступления.

Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый проник в помещение трансформаторной подстанции и демонтировал 3 выключателя. Согласно судебно-товароведческой экспертизе, их стоимость составляет 11400 гривен.

По данным факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следствие продолжается.