Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове полицейские задержали мужчину, который завладел телефоном девушки
30.06.2018  17:30   

В Харькове полицейские задержали мужчину, который завладел телефоном девушки

Злоумышленником оказался 29-летний гражданин другого государства.


//telegraf.com.ua

В полицию обратилась 22-летняя потерпевшая. Девушка рассказала о том, что неизвестный мужчина выхватил из ее рук мобильный телефон.

По предоставленным приметам сотрудники патрульной полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний иноземець.На место также прибыла следственно-оперативная групаХолодногирського отдела полиции, задокументировала факт преступления.

Вещественное доказательство изъято.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст 186 (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  телефон, полиция, харьков
 
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