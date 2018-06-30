30.06.2018 17:30

В Харькове полицейские задержали мужчину, который завладел телефоном девушки

Злоумышленником оказался 29-летний гражданин другого государства.



//telegraf.com.ua

В полицию обратилась 22-летняя потерпевшая. Девушка рассказала о том, что неизвестный мужчина выхватил из ее рук мобильный телефон.

По предоставленным приметам сотрудники патрульной полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний иноземець.На место также прибыла следственно-оперативная групаХолодногирського отдела полиции, задокументировала факт преступления.

Вещественное доказательство изъято.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст 186 (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Следственные действия продолжаются.