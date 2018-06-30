В Харькове полицейские задержали мужчину, который завладел телефоном девушки

Злоумышленником оказался 29-летний гражданин другого государства.
В полицию обратилась 22-летняя потерпевшая. Девушка рассказала о том, что неизвестный мужчина выхватил из ее рук мобильный телефон.
По предоставленным приметам сотрудники патрульной полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний иноземець.На место также прибыла следственно-оперативная групаХолодногирського отдела полиции, задокументировала факт преступления.
Вещественное доказательство изъято.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст 186 (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Следственные действия продолжаются.
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