Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Гагарина сбили 81-летнего пешехода (ФОТО)
01.07.2018  10:50   

На проспекте Гагарина сбили 81-летнего пешехода (ФОТО)

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу. Состояние её здоровья удовлетворительное.


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Авария произошла 30 июня около 10.00 на проспекте Гагарина.

38-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следственно-лоперативная группа.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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