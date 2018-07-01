На проспекте Гагарина сбили 81-летнего пешехода (ФОТО)

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу. Состояние её здоровья удовлетворительное.
Авария произошла 30 июня около 10.00 на проспекте Гагарина.
38-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода.
Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следственно-лоперативная группа.
Два чувства – стремление к независимости и тяга к справедливости – могут вызвать конфликты. Не лучший день для ведения ответственных дел.
Жара, грозовые дрожди, шквалы и снижение температуры к воскресенью – таким будет погодный уикэнд для харьковчан.
Ежегодно в первое воскресенье июля отмечают День работников морского и речного флота.
влажн.:
давл.:
ветер: