01.07.2018 12:30

Ночью в кафе на Салтовке произошла драка

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства конфликта.



// Нацполиция

1 июля около половины первого ночи в полицию поступило сообщение о конфликте между компанией отдыхающих и работником кафе по улице Краснодарской.



Как установили правоохранители, между официантом и группой молодых людей возник словесный конфликт по поводу заказа и расчета. Администратор заведения вызвала охрану.

Между тремя отдыхающими и тремя охранниками произошла потасовка, в ходе которой один из охранников получил синяки и рассек бровь.



Гости заведения расплатились по счету и конфликт был исчерпан.



По факту телесных повреждений охранника решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.



Полиция устанавливает очевидцев и все обстоятельства и данного происшествия.