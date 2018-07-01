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01.07.2018  12:30   

Ночью в кафе на Салтовке произошла драка

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства конфликта.


// Нацполиция

1 июля около половины первого ночи в полицию поступило сообщение о конфликте между компанией отдыхающих и работником кафе по улице Краснодарской.

Как установили правоохранители, между официантом и группой молодых людей возник словесный конфликт по поводу заказа и расчета. Администратор заведения вызвала охрану.

Между тремя отдыхающими и тремя охранниками произошла потасовка, в ходе которой один из охранников получил синяки и рассек бровь.

Гости заведения расплатились по счету и конфликт был исчерпан.

По факту телесных повреждений охранника решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает очевидцев и все обстоятельства и данного происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  драка, кафе, полиция, харьков
 
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