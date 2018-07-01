Ночью в кафе на Салтовке произошла драка

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства конфликта.
1 июля около половины первого ночи в полицию поступило сообщение о конфликте между компанией отдыхающих и работником кафе по улице Краснодарской.
Как установили правоохранители, между официантом и группой молодых людей возник словесный конфликт по поводу заказа и расчета. Администратор заведения вызвала охрану.
Между тремя отдыхающими и тремя охранниками произошла потасовка, в ходе которой один из охранников получил синяки и рассек бровь.
Гости заведения расплатились по счету и конфликт был исчерпан.
По факту телесных повреждений охранника решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает очевидцев и все обстоятельства и данного происшествия.
Два чувства – стремление к независимости и тяга к справедливости – могут вызвать конфликты. Не лучший день для ведения ответственных дел.
Жара, грозовые дрожди, шквалы и снижение температуры к воскресенью – таким будет погодный уикэнд для харьковчан.
Ежегодно в первое воскресенье июля отмечают День работников морского и речного флота.
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