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02.07.2018  12:20   

В Харькове пьяный водитель с стал участником ДТП

Сегодня около 6:00 утра на улице Ахсарова, 5 произошло ДТП.


// Полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля «VOLKSWAGEN Golf» не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и металлическую рекламную конструкцию.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя  авто признаки алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя из полости рта и нарушение координации движений и речи.

В установленном законом порядке инспекторы предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако водитель отказался. В результате полицейские составили на гражданина административные материалы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку. В дальнейшем протоколы переданы на рассмотрение суда.

Всего за ночь с 01 на 02 июля харьковские патрульные обнаружили 8 водителей с признаками опьянения, на которых были составлены протоколы по ч.1 ст. 130 КУоАП.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  водитель, дтп, харьков
 
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