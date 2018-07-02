02.07.2018 13:45

В Харькове полицейские оперативно задержали двух злоумышленников за совершение разбойного нападения

Работникам полиции понадобилось несколько часов для установления причастных к преступлению лиц и их задержания.



// mycrypter.com

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Основянского отдела полиции 30 июня.

Полицейские установили, что двое мужчин с применением предмета, внешне похожего на огнестрельное оружие, напали на 26-летнего парня и отобрали у него 47 тыс. грн., 758 долл. США и 23 биткоина. Имущественный преступление злоумышленники совершили из-за того, что пострадавший якобы задолжал им средства.

В ходе проведения оперативных действий сотрудники Управления уголовного розыска областного ГУНП задержали лиц, причастных к разбою. Ими оказались мужчины 40 и 45 лет, жители другой области, в которых было изъято карабин и патроны к нему.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления.

Они находится под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.