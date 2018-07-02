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02.07.2018  13:30   

ДТП на Окружной: есть пострадавшие (ФОТО)

Около половины десятого утра 2 июля на Окружной дороге в поселке Высокий столкнулись два автомобиля.


// Нацполиция

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Geely».

В результате аварии пострадал 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка автомобиля «Geely», а также 24-летний водитель и 26-летний пассажир автомобиля «ВАЗ».

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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