02.07.2018 13:30

ДТП на Окружной: есть пострадавшие (ФОТО)

Около половины десятого утра 2 июля на Окружной дороге в поселке Высокий столкнулись два автомобиля.



// Нацполиция

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Geely».

В результате аварии пострадал 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка автомобиля «Geely», а также 24-летний водитель и 26-летний пассажир автомобиля «ВАЗ».

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.



Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.