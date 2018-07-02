ДТП на Окружной: есть пострадавшие (ФОТО)

Около половины десятого утра 2 июля на Окружной дороге в поселке Высокий столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Geely».
В результате аварии пострадал 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка автомобиля «Geely», а также 24-летний водитель и 26-летний пассажир автомобиля «ВАЗ».
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.
Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
День будет облачным – с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
2 июля отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
влажн.:
давл.:
ветер: