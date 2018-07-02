В Харьковском аэропорту разоблачили «иностранного преступника»

Злоумышленник скрывался от правоохранительных органов, чтобы избежать ответственности за совершение умышленного убийства и грабежа на территории Российской Федерации.
Вечером 1 июля в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что при прохождении пограничной службы в аэропорту города Харьков при проверке документов был обнаружен гражданин, который числится в розыске по базе данных Интерпола.
37-летний гражданин Азербайджана помещен в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, с целью его дальнейшей экстрадиции на территорию Российской Федерации.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
День будет облачным – с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
2 июля отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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