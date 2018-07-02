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02.07.2018  15:13   

В Харьковском аэропорту разоблачили «иностранного преступника»

Злоумышленник скрывался от правоохранительных органов, чтобы избежать ответственности за совершение умышленного убийства и грабежа на территории Российской Федерации.


// dpchas.com.ua

Вечером 1 июля в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что при прохождении пограничной службы в аэропорту города Харьков при проверке документов был обнаружен гражданин, который числится в розыске по базе данных Интерпола.

37-летний гражданин Азербайджана помещен в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, с целью его дальнейшей экстрадиции на территорию Российской Федерации.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  интерпол, преступник, харьков
 
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