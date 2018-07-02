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02.07.2018  14:30   

Нелегалы из Бангладеш шли в Европу через Харьков

Нарушителей задержали в 200- метрах от государственной границы


// Госпогранслужба

Вечером воскресенье пограничники Харьковского отряда задержали четырех человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины и в дальнейшем попасть в страны ЕС.

Нарушителей обнаружили с помощью мобильного тепловизионного комплекса в 200 метрах от государственной границы. Ими оказались граждане Республики Бангладеш 1990, 1991, 1994 и 1998 рождения.

Задержанных иностранцев передали представителям Национальной полиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  нелегал, пограничники, харьков
 
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