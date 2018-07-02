Нелегалы из Бангладеш шли в Европу через Харьков

Нарушителей задержали в 200- метрах от государственной границы
Вечером воскресенье пограничники Харьковского отряда задержали четырех человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины и в дальнейшем попасть в страны ЕС.
Нарушителей обнаружили с помощью мобильного тепловизионного комплекса в 200 метрах от государственной границы. Ими оказались граждане Республики Бангладеш 1990, 1991, 1994 и 1998 рождения.
Задержанных иностранцев передали представителям Национальной полиции.
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