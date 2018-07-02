Главная Новости Криминал и происшествия В Геническе утонула 63-летняя харьковчанка
02.07.2018  15:31   

В Геническе утонула 63-летняя харьковчанка

Женщина с внуками плавала на матрасе в не оборудованном для купания месте.


// Facebook

Трагедия произошла около четырех часов дня 1 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Херсконской области.

«В 16:05 на пункт связи ДПРЧ-7 поступило сообщение о том, что в г. Геническе вне зоны действия спасательного поста городского пляжа, в месте, не оборудованном для купания, плавая на матрасе, утонула 63-летняя жительница Харькова», говоритсмя в сообщении.

Спасатели уточнили, что вместе с женщиной были ее двое внуков 11-ти и 8-ми лет. Сейчас дети находятся в Генической районной больнице.

Тэги:  утонул, харьков
 
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