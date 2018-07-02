02.07.2018 16:03

Из России в Харьков везли кортик и царские деньги

Харьковские таможенники помешали ввозу в Украину холодного оружия и старинных денежных банкнот.



// ГФС

В пункте пропуска «Гоптовка» во время таможенного контроля гражданин Украины, водитель автомобиля, который двигался из России в Украину, заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению.

Однако в ходе дальнейшего осмотра в багажном отделении авто в чемодане была обнаружена картонная коробка из-под конфет, в которой находились бумажные денежные банкноты с признаками старины. Также в чемодане был спрятан кортик.



В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.