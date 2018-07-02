Из России в Харьков везли кортик и царские деньги

Харьковские таможенники помешали ввозу в Украину холодного оружия и старинных денежных банкнот.
В пункте пропуска «Гоптовка» во время таможенного контроля гражданин Украины, водитель автомобиля, который двигался из России в Украину, заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению.
Однако в ходе дальнейшего осмотра в багажном отделении авто в чемодане была обнаружена картонная коробка из-под конфет, в которой находились бумажные денежные банкноты с признаками старины. Также в чемодане был спрятан кортик.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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