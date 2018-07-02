На харьковском вокзале в поезде пограничники нашли пакет с наркотиками (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 июля Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 2 июля День будет облачным – с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.