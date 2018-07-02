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02.07.2018  16:42   

На харьковском вокзале в поезде пограничники нашли пакет с наркотиками (ФОТО)

Силовики утверждают, что посылка направлялась в Россию.


// newsroom.kh.ua

На харьковском вокзале в поезде «Кривой Рог – Москва» пограничники обнаружили пакет с наркотиками.

Как сообщает пресс-служба ведомства, посылка лежала в межпотолочном пространстве санузла.

Пакет марихуаны погранотряд обнаружил во время оформления пассажиров и проверки поезда. По предварительной информации силовиков, вес посылки составляет 300 граммов. Личность владельца «травки» пока не установлена.

Источник:   newsroom
 Тэги:  вокзал, наркотики, харьков, пакет
 
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