На харьковском вокзале в поезде пограничники нашли пакет с наркотиками (ФОТО)

Силовики утверждают, что посылка направлялась в Россию.
На харьковском вокзале в поезде «Кривой Рог – Москва» пограничники обнаружили пакет с наркотиками.
Как сообщает пресс-служба ведомства, посылка лежала в межпотолочном пространстве санузла.
Пакет марихуаны погранотряд обнаружил во время оформления пассажиров и проверки поезда. По предварительной информации силовиков, вес посылки составляет 300 граммов. Личность владельца «травки» пока не установлена.
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