Харьковскую границу пытаются пересечь водители со спецсредствами

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили ножи и специальные средства у граждан, следовавших через границу.
Так, накануне в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыл автомобиль «Опель» под управлением гражданина Украины. Во время осуществления погранично - таможенного контроля, правоохранители обратили внимание на нервозное поведение 38-летнего мужчины. В ходе дальнейшего осмотра, общая обзорная группа обнаружила в личных вещах гражданина специальное средство «дубинка телескопический» и 2 ножа.
Во втором случае, телескопический дубинку было обнаружено у гражданина Украины, следовавшего через пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину. 43-летний мужчина, скрыл специальное средство под водительским сиденьем своего автомобиля «Митсубиси», где его и нашла общая обзорная группа.
Сейчас ножи и специальные средства изъяты и переданы представителям компетентных органов. Продолжаются процессуальные мероприятия.
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