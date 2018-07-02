02.07.2018 17:02

Харьковскую границу пытаются пересечь водители со спецсредствами

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили ножи и специальные средства у граждан, следовавших через границу.



// ГПСУ

Так, накануне в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыл автомобиль «Опель» под управлением гражданина Украины. Во время осуществления погранично - таможенного контроля, правоохранители обратили внимание на нервозное поведение 38-летнего мужчины. В ходе дальнейшего осмотра, общая обзорная группа обнаружила в личных вещах гражданина специальное средство «дубинка телескопический» и 2 ножа.



Во втором случае, телескопический дубинку было обнаружено у гражданина Украины, следовавшего через пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину. 43-летний мужчина, скрыл специальное средство под водительским сиденьем своего автомобиля «Митсубиси», где его и нашла общая обзорная группа.



Сейчас ножи и специальные средства изъяты и переданы представителям компетентных органов. Продолжаются процессуальные мероприятия.