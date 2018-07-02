Мумифицированное тело нашли под Харьковом

Полиция устанавливает личность умершего.
Мумифицированное тело неизвестного мужчины возрастом около 40-45 лет было обнаружено 30 июня в посадке города Чугуева.
Видимых признаков насильственной смерти на теле не было, отмечают в Нацполиции.
Тело направлено в морг для установления причин смерти.
Принимаются меры по установлению личности неизвестного.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
День будет облачным – с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
2 июля отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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