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02.07.2018  18:25   

Мумифицированное тело нашли под Харьковом

Полиция устанавливает личность умершего.


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Мумифицированное тело неизвестного мужчины возрастом около 40-45 лет было обнаружено 30 июня в посадке города Чугуева.

Видимых признаков насильственной смерти на теле не было, отмечают в Нацполиции.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Принимаются меры по установлению личности неизвестного.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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