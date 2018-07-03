В Харькове пьяный водитель «влетел» в столб и перевернулся на крышу

2 июля около 23:30 на улице Шевченко, 254 А произошло ДТП с участием автомобиля «Kia Sportage».
По предварительной информации, водитель авто не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
При оформлении происшествия патрульные обнаружили у водителя «Kia Sportage» признаки алкогольного опьянения. В установленном законом порядке гражданину предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчина отказался.
В результате на водителя автомобиля полицейские составили два административных протокола по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством с признаками опьянения).
В дальнейшем административные материалы переданы на рассмотрение суда.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: