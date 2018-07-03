Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове пьяный водитель «влетел» в столб и перевернулся на крышу
03.07.2018  09:55   

В Харькове пьяный водитель «влетел» в столб и перевернулся на крышу

2 июля около 23:30 на улице Шевченко, 254 А произошло ДТП с участием автомобиля «Kia Sportage».


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По предварительной информации, водитель авто не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

При оформлении происшествия патрульные обнаружили у водителя «Kia Sportage» признаки алкогольного опьянения. В установленном законом порядке гражданину предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчина отказался.

В результате на водителя автомобиля полицейские составили два административных протокола по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством с признаками опьянения).

В дальнейшем административные материалы переданы на рассмотрение суда.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  полиция, дтп, харьков
 
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