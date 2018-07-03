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03.07.2018  13:14   

В Харькове пропала девушка

Шевченковским ОП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение несовершеннолетней Завады Снежаны Валерьевны, которая 28.06.2018 года около 14:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.


// Полиция

Приметы:

На вид 17 лет, рост 170 см, вес 42 кг;

худощавого телосложения, каштановые волосы средней длины;

Была одета:

Светлая блузка с узором цветов, черные шорты, на ногах сланцы, при себе имела мобильный телефон, особых примет не имеет.

Уважаемые граждане! Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просьба срочно сообщить ее по телефонам: 095-154-28-38, 0684257657, 102 или обратиться в Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: ул. Толбухина, 103.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  девушка, розыск, харьков, полиция
 
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