В Харькове пропала девушка

Шевченковским ОП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение несовершеннолетней Завады Снежаны Валерьевны, которая 28.06.2018 года около 14:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы:
На вид 17 лет, рост 170 см, вес 42 кг;
худощавого телосложения, каштановые волосы средней длины;
Была одета:
Светлая блузка с узором цветов, черные шорты, на ногах сланцы, при себе имела мобильный телефон, особых примет не имеет.
Уважаемые граждане! Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просьба срочно сообщить ее по телефонам: 095-154-28-38, 0684257657, 102 или обратиться в Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: ул. Толбухина, 103.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: